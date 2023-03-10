Москва, 10 марта, 2023, 20:11 — ИА Регнум. За два первых месяца 2023 года профицит внешней торговли РФ снизился более чем в 2,8 раза по сравнению за аналогичный период прошлого года. Его величина составила $15,3 млрд. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе Центробанка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

По данным регулятора, существенное снижение «положительного сальдо баланса товаров и услуг» вызвано «сокращением стоимостного объема экспорта товаров на фоне снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные группы товаров российского экспорта».

Банк России ухудшил оценку показателей за январь 2023 на основании полученных данных отчётов по ряду статей платежного баланса. Исходя из них профицит внешней торговли РФ по итогам января нынешнего года, составил $8,1 млрд, а профицит счета платежного баланса — $7,1 млрд.

Ранее сообщалось, что по оценкам ЦБ РФ, международные резервы РФ на 3 марта 2023 года составили $578,4 млрд.