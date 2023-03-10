Киев, , 20:21 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский обсудил поставку вооружений с прибывшем 10 марта в Киев министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом. Об этом Зеленский сообщил в своём телеграм-канале.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Наш ключевой приоритет неизменен: усиление вооружённых сил. Как наращивание поставок оружия, так и ускорение получения уже объявленной помощи», — заявил Зеленский.

Он также поблагодарил Норвегию за всяческую помощь Киеву, отметив, что Осло оказывает поддержку с самого начала спецоперации по денацификации Украины.

Напомним, в феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Норвегия может стать лидером «по накачке киевского режима оружием в расчёте на душу населения».

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