Зеленский призвал Норвегию нарастить поставки вооружений Киеву
Киев, 10 марта 2023, 20:21 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский обсудил поставку вооружений с прибывшем 10 марта в Киев министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом. Об этом Зеленский сообщил в своём телеграм-канале.
«Наш ключевой приоритет неизменен: усиление вооружённых сил. Как наращивание поставок оружия, так и ускорение получения уже объявленной помощи», — заявил Зеленский.
Он также поблагодарил Норвегию за всяческую помощь Киеву, отметив, что Осло оказывает поддержку с самого начала спецоперации по денацификации Украины.
Напомним, в феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Норвегия может стать лидером «по накачке киевского режима оружием в расчёте на душу населения».
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