Киев, 10 марта, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский обсудил поставку вооружений с прибывшим 10 марта в Киев министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом. Об этом Зеленский сообщил в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Наш ключевой приоритет неизменен: усиление вооружённых сил. Как наращивание поставок оружия, так и ускорение получения уже объявленной помощи», — заявил Зеленский.

Он также поблагодарил Норвегию за всяческую помощь Киеву, отметив, что Осло оказывает поддержку с самого начала спецоперации.

Напомним, в феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Норвегия может стать лидером «по накачке киевского режима оружием в расчёте на душу населения».