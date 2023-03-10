Enagas: импорт в Испанию российского газа вырос на 151%

Мадрид, , 20:03 — REGNUM Импорт российского газа в Испанию увеличился на 151% в феврале 2023 года. Об этом свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным компании, импорт газа из России в Испанию увеличился с 2 174 ГВт. ч в феврале 2022 года до 5 465 ГВт. ч в 2023 году. Это составляет 17,2% от общего объёма импортируемого сырья.

В испанской компании подчеркивают, что Россию опередили лишь Алжир и США, два традиционно крупных экспортера газа в Испанию. Так, Алжир импортировал 7 481 ГВт. ч (23,5% от общего объема), а США — 7263 ГВт. ч (22,8%).

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот между Россией и ЕС оказался самым внушительным за последние восемь лет. По данным Евростата, в 2022 году ввоз российских товаров в Евросоюз вырос на четверть и достиг 203,4 млрд евро. Это лишь на 230 млн евро меньше исторического максимума, зафиксированного в 2012 году. Экспорт товаров из стран Европы в Россию упал больше чем на 38%.