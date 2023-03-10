В ЕС не готовы отменять таможенные пошлины на товары с Украины

Стокгольм, , 20:00 — REGNUM В связи с резким ростом украинского аграрного экспорта в европейские страны, Евросоюз пока не готов продлевать приостановку действия таможенных пошлин для Украины. Об этом 10 марта заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Стокгольме

Яйца Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Еврокомиссия предложила продлить эти односторонние меры торговой либерализации с нашей стороны еще на один год — до июня 2024 года. Сегодняшняя дискуссия показала поддержку этой меры, но остаются проблемы по отдельным чувствительным сельскохозяйственным секторам, мы видим резкий рост импорта с Украины в ЕС, в частности, курятины и яиц», — заявил замглавы Еврокомиссии.

Еврокомиссия учла возможные риски и предложила включить предохранительные меры в пакет односторонних торговых послаблений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о повышении цен в странах Евросоюза на яйца и зерновую продукцию более чем на 40%.