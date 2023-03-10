Донецк, 10 марта, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Под Артёмовском российские подразделения уничтожили колонну Вооружённых сил Украины. Кадры с разбитыми военными машинами опубликовал 10 марта телеграм-канал «Военкоры русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

На видео два армейских грузовика с серьёзными повреждениями. Недалеко от них горит ещё одно транспортное средство.

«Очередная колонна ВСУ попала под обстрел на выезде из города. Грузовики были расстреляны из стрелкового вооружения», ― говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным Шульц заявил, что на передовую в Артёмовск (Бахмут) в Донецкой Народной Республике Украина отправляет неподготовленных новобранцев. Он утверждает, что некоторых отправляют на фронт всего лишь после трёх дней подготовки в Харькове, где они отстреляли «по два рожка». По его словам, особенно большие потери именно среди таких бойцов.