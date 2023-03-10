Москва, 10 марта, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется. Такое заявление сделало Минобороны РФ 10 марта на брифинге Национального центра управления обороной России о работе горячей линии по вопросам прохождения военной службы мобилизованными гражданами и добровольцами.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизованные мужчины

В ведомстве уточнили, что под воздействием появившихся в оппозиционных телеграм-каналах дезинформации возросло количество обращений граждан о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации. За последнюю неделю на горячую линию поступило 54 звонка.

«Каждому обратившемуся на горячую линию разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ призывает граждан не вестись на провокации и в случае возникновения вопросов обращаться за разъяснением на горячую линию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская разведка сообщила, что эффект от частичной мобилизации, проведённой в России, начнёт ощущаться весной-летом 2023 года в ходе спецоперации на Украине.