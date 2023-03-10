Москва, 10 марта, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Вопросы урегулирования сирийской ситуации обсудили представители России и Турции 10 марта. Во встрече участвовали спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов и посол Турции в России Мехмет Самсар.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«В ходе беседы было продолжено предметное обсуждение ближневосточной проблематики с акцентом на комплекс вопросов сирийского урегулирования», — сказано в сообщении МИД РФ.

Участники встречи пришли к единому мнению о том, что вопросы мира и безопасности в Сирии должны решаться в соответствии с принципами международного права и Устава ООН. При этом Россия и Турция будут продолжать координировать усилия для решения этой задачи, заверили дипломаты.

Как сообщалось ранее, на следующей неделе готовится встреча с участием России, Турции, Ирана и Сирии. Об этом заявил Михаил Богданов.