Вашингтон, , 19:58 — REGNUM Соединённые Штаны не втянулись в гонку вооружений, но работают над тем, чтобы никто не смог бросить вызов «доминированию» США в мире. Об этом 10 марта заявил замдиректора по гиперзвуковым разработкам отдела научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт в ходе слушаний в комитете по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса США.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Важно отметить, что США не втянуты в гонку вооружений. Вместе с тем гиперзвуковые ударные системы необходимы для поддержания сдерживания», — сказал он.

По информации Уайта, «непосредственные противники» Вашингтона работают над такими технологиями, стремясь создать конкуренцию США.

Стоит отметить, ранее ведущий специалист по науке и технологиям агентства военной разведки США Пол Фрайштлер заявил, что действующее гиперзвуковое оружие есть только у России. Он подчеркнул, что данные ракеты несут угрозу для Штатов, так как могут быть не замечены американскими средствами.

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