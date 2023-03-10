Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Западные политики не должны недооценивать упорство российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом изданию Newsweek заявил ветеран спецназа США, который последний год обучает солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) ведению боевых действий на передовой.

Он подчеркнул, что Москва упорно добивается новых успехов на востоке и юге Украины, а её подразделения усилены сотнями тысяч мобилизованных резервистов.

«Никогда не нужно сбрасывать русских со счетов, ― подчеркнул Эрик, не пожелал назвать своё полное имя по соображениям безопасности. ― Я имею дело с русскими с 1989 года. Они обладают стойкостью и упорством. Если это не принимать во внимание, они вас удивят… Я уверен, что у русских осталось ещё много маленьких сюрпризов».

По оценке военного, о повышении качества действий ВС РФ говорит «хорошо проведённое» отступление из Херсона, сдерживание наступления ВСУ на северо-востоке и постепенное продвижение в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ране военный эксперт Дмитрий Болтенков объяснил успешное продвижение Вооружённых сил (ВС) РФ в зоне спецоперации по денацификации на Украине действиями пехотных штурмовых групп и увеличившейся эффективностью артиллерии. По его словам. артиллерия существенно увеличила точность своих попаданий за счёт использования беспилотников и высокоточных боеприпасов.

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