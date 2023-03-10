В NASA назвали вероятную дату конца света – до которой, по этой версии, осталось совсем недолго не только по астрономическим, но и по человеческим меркам. Американские астрономы назвали и конкретную причину возможной планетарной катастрофы. Что об этом думают их российские коллеги?

Иван Журенков, , 20:22 — REGNUM Специалисты из NASA обнаружили астероид, который может столкнуться с Землёй через 23 года, причем катастрофа может прийтись на День святого Валентина — 14 февраля 2046-го.

Планета Земля Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Объект, который обозначен как 2023 DW, был открыт 26 февраля, сообщает Европейское астрономическое агентство. Этот астероид размером около 50 метров занимает первое место в списке космических объектов, потенциально способных повлиять на нашу планету.

В настоящее время он находится на расстоянии около 0,12 астрономических единиц от Земли. Одна астрономическая единица равна среднему расстоянию между Землей и Солнцем. NASA рассматривает вариант столкновения Земли с космическим объектом как не самый вероятный — но не исключает и наихудшего для планеты варианта развития событий.

О том, как российские коллеги расценивают апокалиптический прогноз NASA, ИА REGNUM поговорило с научным сотрудником Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимиром Сурдиным.

ИА REGNUM: Владимир Георгиевич, человечеству пора паниковать? В некоторых изданиях пишут, что в Землю астероид размером с Пизанскую башню.

Владимир Сурдин: Нет, зачем же. Как правило орбита будет уточняться и окажется, что он пролетит мимо. Так бывает в 90% случаев.

ИА REGNUM: В России есть системы отслеживания таких астероидов?

В. С.: В России есть свои системы поиска, но у американцев более сильные системы. Это несколько телескопов-роботов, которые постоянно отсматривают небо. У нас тоже есть телескопы роботы, но немного меньшего калибра. Они дополняют друг друга. Никакой конкуренции тут нет. Пока у астрономов всего мира нет возможности контролировать все небо. Пока такой возможности нет.

Но вообще, сравнение с Пизанской башней выглядит не очень профессионально.

49,2 метра — это крупная штуковина. Почти в три раза больше Челябинского по размеру. А значит раз в 30 больше по массе. Это серьезно.

Но еще надо выяснить, насколько правдоподобно это сообщение.

Астероид DW2023 около Земли в 2046 году Европейское астрономическое агентство

ИА REGNUM: Если допустить столкновение астероида с Землей, то последствия зависят от того, где именно это случится — в море или на суше?

В. С.: С вероятностью 65% он приземлится в океане. Это более неприятное событие, чем падение на сушу. Если это случится на суше, то он уйдет в землю, будет взрыв довольно мощный. Но это локальная неприятность. А когда он падает в океан, рождаются цунами и побережья этого океана будут залиты серьезной волной, а люди живут по берегам как известно. В пустынях не живут, в тайге не живут, а основное население живет на берегах. И поэтому цунами довольно неприятная вещь.

ИА REGNUM: Разве от падения на сушу не должно подняться большое количество пыли, которая закроет Солнце?

В. С.: От астероида такого размера — нет. Километр или три километра — да. А сотня метров — нет.

ИА REGNUM: Когда последний раз на Землю падали объекты такого размера7

В. С.: В 1908 году было падение Тунгусского метеорита. Он был примерно 70 метров. Он взорвался в воздухе, но неприятность была солидная. Почти 2 тыс. квадратных метров тайги повалило этим взрывом.

ИА REGNUM: Если выяснится, что столкновение с таким объектом неизбежно, то позволяют ли технологические возможности человечества предотвратить падение этого астероида на Землю?

В. С.: Нет.

Астероиды возле Земли eyes. nasa. gov

ИА REGNUM: А ракеты? Бомбы?

В. С.: Нет-нет, это бесполезно. При таком размере. Раздробив его на несколько частей, мы только увеличим площадь поражения.

ИА REGNUM: Разве осколки не должны сгореть в атмосфере?

В. С.: Если мы его разрушим в пыль, то да — сгорят. Но возможности растереть его в пыль нет. А так он раздробится на несколько десятков кусков, о которых мы не будем знать, куда они упадут. А если будет точно место падения — то можно организовать какую-то эвакуацию. И это место падения можно будет предсказать довольно точно. А куча отдельных фрагментов — это будет кошмар.