Иван Журенков, 10 марта 2023, 20:22 — REGNUM Специалисты из NASA обнаружили астероид, который может столкнуться с Землёй через 23 года, причем катастрофа может прийтись на День святого Валентина — 14 февраля 2046-го.

Планета Земля
Планета Земля
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Объект, который обозначен как 2023 DW, был открыт 26 февраля, сообщает Европейское астрономическое агентство. Этот астероид размером около 50 метров занимает первое место в списке космических объектов, потенциально способных повлиять на нашу планету.

В настоящее время он находится на расстоянии около 0,12 астрономических единиц от Земли. Одна астрономическая единица равна среднему расстоянию между Землей и Солнцем. NASA рассматривает вариант столкновения Земли с космическим объектом как не самый вероятный — но не исключает и наихудшего для планеты варианта развития событий.

О том, как российские коллеги расценивают апокалиптический прогноз NASA, ИА REGNUM поговорило с научным сотрудником Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимиром Сурдиным.

ИА REGNUM: Владимир Георгиевич, человечеству пора паниковать? В некоторых изданиях пишут, что в Землю астероид размером с Пизанскую башню.

Владимир Сурдин: Нет, зачем же. Как правило орбита будет уточняться и окажется, что он пролетит мимо. Так бывает в 90% случаев.

ИА REGNUM: В России есть системы отслеживания таких астероидов?

В. С.: В России есть свои системы поиска, но у американцев более сильные системы. Это несколько телескопов-роботов, которые постоянно отсматривают небо. У нас тоже есть телескопы роботы, но немного меньшего калибра. Они дополняют друг друга. Никакой конкуренции тут нет. Пока у астрономов всего мира нет возможности контролировать все небо. Пока такой возможности нет.

Но вообще, сравнение с Пизанской башней выглядит не очень профессионально.

49,2 метра — это крупная штуковина. Почти в три раза больше Челябинского по размеру. А значит раз в 30 больше по массе. Это серьезно.

Но еще надо выяснить, насколько правдоподобно это сообщение.

Астероид DW2023 около Земли в 2046 году
Астероид DW2023 около Земли в 2046 году
Европейское астрономическое агентство

ИА REGNUM: Если допустить столкновение астероида с Землей, то последствия зависят от того, где именно это случится — в море или на суше?

В. С.: С вероятностью 65% он приземлится в океане. Это более неприятное событие, чем падение на сушу. Если это случится на суше, то он уйдет в землю, будет взрыв довольно мощный. Но это локальная неприятность. А когда он падает в океан, рождаются цунами и побережья этого океана будут залиты серьезной волной, а люди живут по берегам как известно. В пустынях не живут, в тайге не живут, а основное население живет на берегах. И поэтому цунами довольно неприятная вещь.

ИА REGNUM: Разве от падения на сушу не должно подняться большое количество пыли, которая закроет Солнце?

В. С.: От астероида такого размера — нет. Километр или три километра — да. А сотня метров — нет.

ИА REGNUM: Когда последний раз на Землю падали объекты такого размера7

В. С.: В 1908 году было падение Тунгусского метеорита. Он был примерно 70 метров. Он взорвался в воздухе, но неприятность была солидная. Почти 2 тыс. квадратных метров тайги повалило этим взрывом.

ИА REGNUM: Если выяснится, что столкновение с таким объектом неизбежно, то позволяют ли технологические возможности человечества предотвратить падение этого астероида на Землю?

В. С.: Нет.

Астероиды возле Земли
Астероиды возле Земли
eyes. nasa. gov

ИА REGNUM: А ракеты? Бомбы?

В. С.: Нет-нет, это бесполезно. При таком размере. Раздробив его на несколько частей, мы только увеличим площадь поражения.

ИА REGNUM: Разве осколки не должны сгореть в атмосфере?

В. С.: Если мы его разрушим в пыль, то да — сгорят. Но возможности растереть его в пыль нет. А так он раздробится на несколько десятков кусков, о которых мы не будем знать, куда они упадут. А если будет точно место падения — то можно организовать какую-то эвакуацию. И это место падения можно будет предсказать довольно точно. А куча отдельных фрагментов — это будет кошмар.