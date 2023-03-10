Военная разведка США: только Россия имеет стратегические гиперзвуковые комплексы

Вашингтон, , 19:31 — REGNUM Россия единственная, кто обладает стратегическими гиперзвуковыми комплексами. Об этом 10 марта заявил ведущий специалист по науке и технологиям агентства военной разведки США Пол Фрайштлер.

Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» © Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Еще одна система — SS-19 Mod 4 («Авангард») в 2018 году достигла начальных операционных возможностей», — заявили в военной разведке США, подчеркнув, что это единственная в мире размещенная гиперзвуковая система стратегического назначения.

Пол Фрайштлер также пояснил, что соперники «смогут держать под угрозой США», так как гиперзвуковые ракеты способны избежать сенсоры и американские оборонные системы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Popular Mechanics напомнило, что Россия наводит ужас на США по разработкам и поставкам на вооружение несколько типов гиперзвуковых ракет, включая ракеты «Кинжал», «Циркон» боевой блок «Авангард».