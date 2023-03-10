Вашингтон, , 19:19 — REGNUM Нефтяной танкер с 600 тыс. баррелей российской нефти на борту уже две недели ожидает разгрузки у берегов Ганы. Об этом 10 марта сообщает агентство Bloomberg.

Танкеры в Новороссийске © Виталий Тимкив/РИА Новости

Издание отмечет, что судно вышло из порта Новороссийска в январе и прибыло в ганские воды 24 февраля. По данным Bloomberg, это первая российская поставка в западноафриканскую страну по меньшей мере за четыре года.

Уточняется, что сырьё должно поступить на нефтеперерабатывающий завод в городе Тема, расположенном в 24 км от столицы Ганы Аккры.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля вступило в силу эмбарго ЕС на импорт по морю российских нефтепродуктов. Также вступило в силу решение ЕС о введении потолка цен на уровне $60 за баррель. 27 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 февраля запрещаются поставки нефти покупателям, которые согласились с введением потолка цен.