Вашингтон, 10 марта, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Члены Палаты представителей Соединённых Штатов 10 марта поддержали законопроект, обязывающий администрацию президента США рассекретить и обнародовать все разведывательные данные о происхождении COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

2 марта данный законопроект единогласно приняли члены Сената США. Его автором является сенатор Республиканской партии Джош Хоули.

Он заявил, что «люди должны знать правду».

Напомним, ранее директор ФБР Кристофер Рэй сообщил, что COVID-19 был создан искусственно. По его данным, вирус якобы распространился из-за инцидента в китайской лаборатории в Ухане.

В Китае опровергают данную версию.