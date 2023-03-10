Москва, 10 марта, 2023, 18:57 — ИА Регнум. На торгах Московской биржи курс евро превысил 81 рубль. Этот результат зафиксирован впервые с 22 апреля 2022 года, как показывают данные торгов. Курс европейской валюты прибавлял 0,96%, поднимаясь до 81,02 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

К 18:17 мск евро находился на уровне 81 рубля (+0,93%). Эксперты связывают его рост с динамикой этой валюты на глобальном рынке. Что касается курса доллара, то и он продемонстрировал рост, повысившись до 76,06 рубля (+0,28%).

Показатель стоимости бивалютной корзины составил 78,29 рубля, продемонстрировав рост на 45,9 копейки.

Как считают эксперты, ослаблению российской валюты послужили снижение нефтегазовых доходов и ухудшения условий транзита товаров параллельного импорта через Турцию.