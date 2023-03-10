Президент Белоруссии подписал указ о призыве 250 офицеров запаса на военную службу в 2023 году

Минск, , 19:04 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве в ряды национальной армии 250 офицеров запаса. Документ 10 марта был обнародован на сайте главы республики.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Призвать в 2023 году в Вооруженные силы до 230 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы — до 20 человек, которые прошли обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса», — говорится в указе.

В нём подчёркивается, что данная мера проводится в Белоруссии планово каждый год. Это нужно для повышения уровня комплектования вооружённых сил республики и подготовки мобилизационного резерва.

Напомним, в феврале Лукашенко заявил, что все мужчины в Белоруссии должны уметь обращаться с оружием, чтобы в случае необходимости быть способными защищать семью и родину. Он также поручил создать народное ополчение.

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