Москва, , 10:14 — REGNUM С 20 по 31 марта пройдут первые в этом году экскурсии по московским фабрикам и заводам. В этом году в рамках проекта «Открой#Моспром» можно будет посетить 30 промышленных предприятий Москвы, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Открой Моспром», экскурсия на Трансмаш Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«С 20 по 31 марта стартует новый сезон туров по столичным фабрикам и заводам. В этот раз участники посетят более 30 действующих московских промышленных предприятий. В числе новичков, например, производитель сумок и аксессуаров «Медведково», — рассказал Владислав Овчинский.

Регистрация и подробная информация доступны на сайте проекта. Проект «Открой#Моспром» в этом году празднует свой пятилетний юбилей. За эти годы его аудитория достигла 11,5 миллиона человек. «Это в очередной раз подтверждает, что интерес к различным форматам проекта активно растет», — добавил Овчинский.

Среди мероприятий проекта — мастер-класс на производстве шоколадной фабрики FrenchKiss, где можно будет создать свои собственные конфеты, а также дегустации на разных производствах — участников угостят квасом и снеками, сошедшими с конвейеров. В музеях предприятий можно будет узнать больше об истории развития столичной промышленности, современных разработках и достижениях.