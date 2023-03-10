Генпрокуратура Украины: Януковича будут судить заочно за склонение к дезертирству

Киев, , 19:09 — REGNUM Бывшего президента Украины Виктора Януковича и начальника его охраны Константина Кобзаря будут судить за незаконное пересечение границы. Подсудимым вменяется, кроме того, подстрекательство к дезертирству. Подольский районный суд Киева рассмотрит дело заочно. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

Виктор Янукович (сс) Администрация президента России

Примечательно, что имена Януковича и Кобзаря не указаны в официальном сообщении ведомства, но в нём фигурируют даты событий, которые совпадают с периодом нахождения указанных лиц на соответствующих должностях.

«При участии прокуроров офиса генпрокурора Подольским районным судом города Киева принято решение о проведении специального заочного судебного производства в отношении бывшего президента Украины и экс-заместителя начальника Управления государственной охраны Украины — начальника Службы безопасности президента Украины», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В офисе уточнили, что согласно этому решению судебное разбирательство и принятие решения по нему произойдёт без участия обвиняемых в совершении преступления.

Следствие предполагает, что 23 февраля 2014 года Янукович и Кобзарь не только сами пересекли российско-украинскую границу, но и содействовали незаконному прохождению через неё группе лиц не менее 20 человек. К тому же Генпрокуратура Украины утверждает, что Янукович, находясь на территории воинской части Черноморского флота России в Севастополе, «подстрекал» военнослужащих Управления государственной охраны Украины из числа своей личной охраны к совершению дезертирства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о конфискации и последующей передаче в фонд госимущества активов экс-президента Украины Виктора Януковича.