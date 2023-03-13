Москва, , 07:14 — REGNUM Производитель растительных продуктов питания IN+U Food расширит свой ассортимент, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Овчинский: московский производитель продуктов питания расширяет ассортимент Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Производители предлагают современную и востребованную аудиторией продукцию. Так, столичный производитель альтернативных продуктов питания — компания IN+U Food — постоянно расширяет свой ассортимент», — заявил он.

IN+U Food уже начала производить растительные сырники без глютена, а в ближайшее время запустит производство растительного сыра горгонзолы. Ежемесячно компания изготавливает более 60 тонн натуральной продукции из российского сырья, добавил Овчинский.

В лаборатории IN+U Food создаются не имеющие аналогов в России товары. Вся продукция компании на 100% состоит из растительного сырья и подходит веганам. Среди продуктов IN+U Food — сырники, сыр тофу, мягкие и сливочные сыры.

Как следует из данных исследования аналитического центра НАФИ, за 2020–2022 годы жители России стали в три раза чаще включать в свой рацион альтернативы мясу и молочным продуктам.

Предприятия, которые размещают свои производства в Москве, получают доступ к системной поддержке города — субсидиям, кредитам, займам, антикризисным инструментам.