Киев, 10 марта, 2023, 18:44 — ИА Регнум. До восьми лет лишения свободы грозит майору Вооруженных сил Украины за слова о том, что события в Буче являются провокацией, а боевые действия в Донбассе — гражданской войной. Сотруднице Волынского областного управления Службы безопасности предъявили обвинение в «оправдании российской агрессии». Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

«Служащая признавала аннексию Крыма, войну называла «гражданским конфликтом», а преступления российских военных в Буче — «инсценировкой», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, в апреле 2022 года ряд украинских СМИ и соцсетей опубликовал видео и фотографии, снятые, как утверждалось, в городе Буче (Киевская область), на которых было изображено множество тел убитых, лежавших на улице. В совершении преступлений против гражданского населения обвинили Россию.

В Министерстве обороны РФ эти публикации назвали инсценированной провокацией. В ведомстве подчеркнули, что, в то время как ВСУ обстреливали город из артиллерии, танков и РСЗО, от действий российских военных никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее в интервью ИА REGNUM первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что провокация в Буче была придумана, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от факта обнаружения на территории Украины биолабораторий, финансируемых США, Великобританией и Францией. В них проводились опыты над людьми, последствия которых могут пагубно повлиять на всё человечество.