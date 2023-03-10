Некоторые страны ЕС и НАТО помогают Киеву для вида, а сами наращивают торговлю с Россией — Зеленский

Киев, , 18:47 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский недоволен тем, как ряд стран, в том числе входящих в ЕС и НАТО, только для вида помогает Киеву и одновременно расширяет сотрудничество с Россией. Об этом он заявил 10 марта на пресс-конференции с прибывшей в Киев премьер-министром Финляндии Санной Марин.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«С одной стороны, поддерживают Украину, наш суверенитет, даже что-то передают. Так, помогли условно, для галочки. А с другой стороны, делают обход санкций, где зарабатывают десятки миллиардов долларов», — сказал Зеленский.

Он не сказал, какие конкретно страны имеет в виду, но заявил, что их товарооборот с Россией после начала спецоперации по денацификации Украины вырос.

Напомним, ранее в Финляндии сообщили, что вместо танков Leopard 2 передадут Киеву три бронированные машины. Эта техника предназначена не для ведения боевых действий, а используется в основном для ведения разведки и разминирования минных полей.

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