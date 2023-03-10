Лондон, , 18:42 — REGNUM Время для мирных переговоров Украины и России ещё не пришло. Пока приоритетом должна стать передача Киеву ресурсов, обучение военнослужащих и иная поддержка. Об этом 10 марта перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает The Guardian

Риши Сунак. 79-й Премьер-министр Великобритании. Иван Шилов. © ИА REGNUM

Глава правительства Соединённого Королевства пояснил, что всё это необходимо Украине для «того, чтобы пойти вперед и создать преимущество на поле боя», а также укрепить позиции Киева перед началом серьёзного диалога с Москвой.

При этом Сунак уверен, что этот конфликт завершится за столом переговоров.

«Разумеется, это закончится, как и все конфликты, за переговорным столом, но решение должна принимать Украина. Мы должны поставить их в наилучшую позицию для таких переговоров в подходящий и разумный для них момент», ― указал британский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, высказываются разные предположения о том, когда завершится конфликт на Украине. Так, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что боевые действия завершатся в 2023 году. При этом заместитель министра обороны США Колин Каль предположил, что украинский конфликт может длиться несколько лет. По его словам, он может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года.

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