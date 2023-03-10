Париж, 10 марта, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался давать оценки событиям в Грузии. Об этом французский лидер заявил 10 марта на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Париже.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

«Сегодня в Грузии происходят тревожные события. Мы видели кадры, которые вызывают озабоченность», — сказал журналистам Макрон, добавив, что «на Грузию оказывается сильное давление».

Глава французского государства также поддержал европейскую перспективу Грузии.

«У нас, европейцев, будет возможность обсудить этот вопрос в ближайшие недели», — отметил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на совместной с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком пресс-конференции Эммануэль Макрон пообещал сделать всё, чтобы конфликт на Украине не распространился на весь мир.