Москва, 10 марта, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Международная федерация фехтования приняла решение вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации, сообщает 10 марта портал Inside the Games.

Владимир Астапкович/РИА Новости Фехтование

Решение принял конгресс Международной федерации фехтования на внеочередной встрече, которая прошла в онлайн-формате.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Международная федерация фехтования (FIE) продлила отстранение российских спортсменов. Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что квалификационный отбор на Игры стартует в апреле.