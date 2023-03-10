Рим, , 18:23 — REGNUM Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом февраля в Серии А в чемпионате Италии. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба турнира.

Хвича Кварацхелия © Владимир Астапкович/РИА Новости

Грузинский футболист принял участие в четырёх матчах, где отметился тремя голами и отдал один голевой пас.

В дебютном для себя сезоне в чемпионате Италии он во второй раз стал лауреатом награды лучшему игроку месяца. Добавим, что на звание лучшего игрока в феврале также претендовали Алексей Миранчук, Виктор Осимхен и Анхель Ди Мария.

Как сообщало ИА REGNUM, игроком неаполитанского клуба «Наполи 21-летний фланговый нападающий батумского «Динамо» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия стал 1 июля 2022 года.

Всего в текущем сезоне грузинский хавбек отметился 12 мячами, выступая за неаполитанский клуб.

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