Киев, 10 марта, 2023, 18:33 — ИА Регнум. И. о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александр Рудник направил расположенному там монастырю Украинской православной церкви предписание покинуть занятые здания. Документ 10 марта был размещен на сайте лавры.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

«Заповедник предупреждает о расторжении Договора с 29.03.2023 года», — говорится в сообщении.

Поводом для расторжения договора стали обвинения в нарушениях пользования госимуществом, которые якобы были выявлены. От монастыря потребовали предоставить двух-трёх человек для создания комиссии приема-передачи имущества.

Напомним, 7 января глава раскольнической ПЦУ Епифаний провёл первую «службу» в соборе Киево-Печерской лавры. Для охраны привлекли около 3 тыс. силовиков.