Париж, 10 марта, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал сделать всё, чтобы конфликт на Украине не распространился на весь мир. Об этом глава французского государства заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Париже.

EPA/EMMANUEL DUNAND/POOL/ТАСС Риши Сунак и Эммануэль Макрон

«Мы сделаем всё, чтобы этот конфликт не распространился на весь мир», — сказал Макрон.

Французский лидер также напомнил, что с первого дня конфликта Париж оказываем помощь Киеву и ее народу в гуманитарной, экономической и военной сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Франции и премьер Великобритании договорились совместно разрабатывать дальнобойные виды вооружений и системы ПВО. Стороны также пришли к согласию по вопросу обучения украинских морских пехотинцев.