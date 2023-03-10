Москва, , 18:10 — REGNUM В одном из парков Москвы произошёл конфликт с применением холодного оружия. В результате ранены два человека. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры российской столицы.

Парк Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В парковой зоне вблизи ул. Новая Ипатовка 65-летний злоумышленник в ходе конфликта нанёс топором телесные повреждения двум мужчинам», ― говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Что стало причиной конфликта, не уточняется. Но известно, что один из участников перепалки был доставлен с больницу. Второму пострадавшему медики оказали помощь на месте.

«Фигурант установлен и задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»)», ― уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2022 года в Брянской области двое злоумышленников жестоко расправились с местным жителем. Во время ссоры подозреваемые несколько раз ударили мужчину топором по голове, погрузили его в багажник и вывезли в лес. Там они убили его, тело оттащили в яму и спрятали под ветками.