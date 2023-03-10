Лондон, , 18:14 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе встречи в Париже договорились, что в ближайшей перспективе будут помогать Киеву в противостоянии с Россией. Об этом Макрон сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров.

Эмманюэль Макрон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Наше желание на ближайшую перспективу — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести», — заявил французский лидер.

В Париже проходит первый за последние пять лет саммит Великобритании и Франции. Основные темы встречи сторон: сотрудничество стран, конфликт на Украине и проблемы миграции.

Стоит отметить, ранее в пресс-службе британского правительства сообщили, что на саммите планируется обсудить сотрудничество Парижа и Лондона в разработке высокоточного ударного оружия нового поколения с большим радиусом поражения, чтобы «защититься» от России.

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