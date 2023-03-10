Вашингтон, , 18:00 — REGNUM Мечты США о достижении своих целей в украинском кризисе рушатся на фоне вырисовывающейся победы России. Такое мнение высказал обозреватель Джаред Петерсон в статье для American Thinker.

Работа танкового подразделения в зоне проведения СВО © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Автор статьи отметил, что, когда пытаешься узнать о положение дел на Украине, натыкаешься на огромное число очевидной лжи, за которой скрывается картина решительной, поэтапной победы России.

«Постепенно складывается картина решительной, поэтапной, мучительной победы России», — пишет Петерсон.

По словам журналиста, на Западе начинают осознавать масштабы катастрофы, спровоцированного ими конфликта.

При этом Джаред Петерсон в статье отмечает, что Белый дом намеренно затягивает этот разрушительный, невыигрышный конфликт, используя украинцев как пушечное мясо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее читатели газеты Exxpress высмеяли генсека НАТО Йенса Столтенберга после его слов о России.