Киев, , 17:58 — REGNUM Представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат опроверг информацию о получении Киевом зенитно-ракетного комплекса Patriot.

ЗРК Patriot Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Нет их пока что. Не видел», — заявил Игнат в эфире телемарафона в пятницу, 10 марта.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщало, что Украина уже получила один из двух обещанных США и Германией американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Вчера, 9 марта, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявлял о неспособности ЗРК Patriot противостоять российским крылатым ракетам типа «Кинжал».