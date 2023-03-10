Париж, 10 марта, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Франция и Британия станут совместно разрабатывать дальнобойные виды вооружений и системы ПВО. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая на пресс-конференции вместе с французским лидером Эмманюэлем Макроном в Париже.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

«Мы согласились обучать украинских морских пехотинцев», — сказал Сунак.

Британский премьер отметил, что Запад с помощью поставок вооружения Киеву и обучения украинских солдат намерен оказать поддержку Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британское правительство заявило, что в ходе переговоров 10 марта премьер-министр Великобритании и президент Франции Эмманюэль Макрон намерены договориться о дальнейшем расширении военно-промышленного сотрудничества.