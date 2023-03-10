Вашингтон, 10 марта, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Из расположенного рядом с Белым домом в Вашингтоне административного здания были эвакуированы все люди. Об этом 10 марта сообщил репортер издания Politico на своей странице в одной из соцсетей.

(сс) The White House Белый дом. США

«Исполнительный офис Белого дома в здании Эйзенхауэра эвакуируют и закрывают снаружи», — написал он в своём сообщении.

Также журналист отметил, что на данный момент уровень угрозы еще не определили и не уточняется причина эвакуации. При этом на выложенной в интернет видеозаписи запечатлено, как к указанному зданию подъезжают сотрудники полиции и пожарной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта в Москве произошло возгорание в магазине «Ашан» на улице Люблинской, д. 153, из-за чего из здания эвакуировали людей.