Роспотребнадзор предупредил Жителей РФ о риске заражения вирусом Зика при поездках за границу

Москва, , 17:52 — REGNUM О риске заражения вирусом Зика при поездках за границу предупредил жителей РФ Роспотребнадзор, рекомендовав туристам из РФ соблюдать меры предосторожности. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Чемодан Дарья Драй © ИА REGNUM

«В связи с сообщениями в СМИ о регистрации завозных случаев лихорадки Зика (ЛЗ) в Европе Роспотребнадзор рекомендует российским туристам соблюдать меры предосторожности при посещении эндемичных регионов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что главным способом для профилактики лихорадки Зика является защита от укусов комаров, ввиду чего способами снизить риск заражения являются: ношение закрывающей тело одежды, использование репеллентов и установка противомоскитных сеток и экранов в местах пребывания.

Кроме того, отмечается, что самое большое число случаев заражения вирусом выявлено в странах панамериканского региона и в Индии.

«С начала 2023 года случаи заболевания без летальных исходов зарегистрированы на территории 10 стран американского региона. Наибольшее число заболевших выявлено в Бразилии, Боливии и Колумбии», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, чтов качестве одной из версий распространения вируса Эбола в Центральной Африке в 2022 году рассматривается небрежность американских военных биологов.