Глава Госдепа США отправится в Эфиопию и Нигер

Вашингтон, , 17:51 — REGNUM Посещение Эфиопии и Нигера намечено у американского госсекретаря Энтони Блинкена в середине марта, сообщил 10 марта глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс в опубликованном заявлении.

Энтони Блинкен Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным пресс-службы Госдепа, глава американского внешнеполитического ведомства 14 марта приедет в Эфиопию, а затем, 16 марта — в Нигер. В африканских странах он встретится с их руководством.

Также в Аддис-Абебе состоятся переговоры Блинкена с руководством Африканского союза. По словам Прайса, Нигер глава Госдепа США посетит впервые в истории.

Напомним, в начале марта в ближневосточное турне отправился другой американский министр — глава Пентагона Ллойд Остин. Среди посещаемых им стран есть Египет.