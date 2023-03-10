Вашингтон, 10 марта, 2023, 17:49 — ИА Регнум. В проекте федерального бюджета США на следующий финансовый год предусмотрены средства для создание тягача, который понадобится для затопления Международной космической станции (МКС). На эти цели будет выделено $180 млн, как сказано в обнародованном проекте бюджета.

ИА REGNUM Доллар

Обосновывая эту сумму, авторы документа отметили, что проект по разработке и созданию тягача необходим, чтобы не рассчитывать «на российские системы, которые могут не справиться с задачей».

Как сообщалось ранее, в проекте бюджета Соединенных Штатов Америки на будущий год также сказано, что Вашингтон намерен исключить Россию из числа партнеров по программам изучения Марса, которые осуществляются в сотрудничестве с Европейским космическим агентством. В силу этого в проекте бюджета предусматривается увеличение финансирования двух миссий на Марс.