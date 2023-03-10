* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, , 17:47 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии похорон одного из лидеров «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Коцюбайло. Об этом 10 марта сообщили в офисе украинского лидера.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Также в церемонии прощания с командиром 1-го механизированного батальона 67-й отдельной механизированной бригады приняла участие премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая находится с визитом на Украине.

Также боевика хоронили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и министр обороны Алексей Резников.

Зеленский передал матери Коцюбайло награду «Крест боевых заслуг», которую военный получил посмертно.

Как сообщало ИА REGNUM, один из лидеров националистической организации «Правый сектор», комбат 67-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи), был ликвидирован под Артёмовском. О его смерти 7 марта в своем телеграм-канале сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, выходец из Ивано-Франковской области Коцюбайло в возрасте 18 лет, в 2014 году, вступил в экстремистскую организацию. Спустя семь лет Зеленский присвоил ему звание Героя Украины. В отношении боевиков «Правого сектора» в РФ возбуждены уголовные дела, в частности за преступления, связанные с применением запрещенных средств и методов ведения войны.