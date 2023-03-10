Москва, 10 марта, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Международные резервы РФ на 3 марта 2023 года составили $578,4 млрд. За неделю — с 24 февраля — произошло их снижение на $2,3 млрд (0,4%). Такие данные приводит 10 марта Банк России.

ИА REGNUM Доллар

«Объем международных резервов по состоянию на 3 марта составил $578,4 млрд, сократившись за неделю на $2,3 млрд, или на 0,4%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила», — говорится в сообщении регулятора.

Напомним, международные резервы РФ состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Как ранее сообщалось, с начала специальной военной операции России по демилитаризации Украины страны Запада и США ввели против банковской системы РФ санкции, в том числе по заморозке российских активов за рубежом.

По данным агентства Bloomberg, за все время санкций ЕС смог заморозить российские активы на сумму всего лишь около €21 млрд. При этом остальную сумму полежащих заморозке активов в Евросоюзе пока не смогли найти. Напомним, ранее в Минфине США заявили, что заморозили около $330 млрд российских активов.