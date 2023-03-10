В Иране прокомментировали решение помириться с Саудовской Аравией
Тегеран, 10 марта 2023, 17:37 — REGNUM Восстановление отношений между Саудовской Аравией и Ираном укрепляет безопасность на Ближнем Востоке, заявил 10 марта секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани.
Иранский участник переговоров с Эр-Риядом рассказал, что они были очень продуктивными и прозрачными, в основу договорённости положено взаимное доверие двух стран.
По мнению Шамхани, это решение «приведёт к укреплению региональной стабильности и безопасности, а также к расширению сотрудничества между странами Персидского залива и всего исламского мира».
Как сообщало ИА REGNUM, Шамхани ранее подписал в Пекине соглашение о восстановлении отношений с советником по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаидом аль-Айбаном. Страны возобновят работу посольств в течение двух месяцев.