Тегеран, 10 марта, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Восстановление отношений между Саудовской Аравией и Ираном укрепляет безопасность на Ближнем Востоке, заявил 10 марта секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Иранский участник переговоров с Эр-Риядом рассказал, что они были очень продуктивными и прозрачными, в основу договорённости положено взаимное доверие двух стран.

По мнению Шамхани, это решение «приведёт к укреплению региональной стабильности и безопасности, а также к расширению сотрудничества между странами Персидского залива и всего исламского мира».

Как сообщало ИА REGNUM, Шамхани ранее подписал в Пекине соглашение о восстановлении отношений с советником по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаидом аль-Айбаном. Страны возобновят работу посольств в течение двух месяцев.