Великий Новгород, 10 марта, 2023, 17:29 — ИА Регнум. В Великом Новгороде в одной из школ умер ученик. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Новгородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Трагедия разыгралась 10 марта.

«По предварительным данным, ученик первого класса одного из учебных заведений, расположенных на территории города Великого Новгорода, почувствовал себя плохо во время перемены и впоследствии скончался», ― уточнили в следственном ведомстве.

Следователи уже приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Опрашиваются должностные лица из числа сотрудников учебного заведения, проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в новосибирской школе умер восьмилетний ребёнок. Педагоги до последнего пытались спасти мальчика, который внезапно упал после разминки на уроке физкультуры. По словам социального педагога, у второклассника не было противопоказаний, он редко болел, был активным.