Вашингтон, 10 марта, 2023, 17:24 — ИА Регнум. В настоящее время имеется небольшая опасность столкновения астероида 2023 DW, обнаруженного 26 февраля, с Землёй в 2046 году. Об этом 10 марта сообщает Управление по координации планетарной обороны НАСА на своей странице в одной из соцсетей.

NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press Вид на Землю с космоса

«Мы следим за новым астероидом под названием 2023 DW, есть очень небольшой риск [его] столкновения с Землей в 2046 году», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после обнаружения новых космических объектов необходимо несколько недель, чтобы собрать данные о них для уменьшения погрешности и адекватного предсказания их орбиты на долгосрочный период.

Отметим, ранее на сайте Европейского космического агентства сообщили, что астероид 2023 DW был открыт 26 февраля 2023 года. Он занимает первое место в списке космических объектов, потенциально способных повлиять на нашу планету.

22 октября 2022 года стало известно, что две российские обсерватории обнаружили новый астероид 2022 SE37, который сближается с Землёй.