Киев, 10 марта, 2023, 17:21 — ИА Регнум. В восьми областях Украины в данный момент объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 10 марта из данных онлайн-карты воздушных тревог украинского минцифры.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

При этом уточняется, что воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях в период с 16:43 мск до 17:14.

Кроме того, режим воздушной тревоги объявили в захваченных ВСУ частях ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Отметим, в Минобороны РФ 10 марта не подтвердили факта ударов по инфраструктуре на контролируемой Киевом территории Украины. В то же время со стороны украинских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.