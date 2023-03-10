Будапешт, 10 марта, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи глав торговых ведомств стран ЕС в Стокгольме 10 марта призвал страны Европейского союза сохранить экономические связи с Китайской Народной Республикой.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Петер Сийярто

«Некоторые крупные неевропейские игроки пытаются подтолкнуть европейскую и китайскую экономики к разрыву», — указал Сийярто, подчеркнув, что подобное развитие событий нанесло Евросоюзу серьезный ущерб.

Венгерский политик также отметил, что Соединенные Штаты Америки воспользовались конфликтом на Украине для выкачивания инвестиций из экономики Европы.

Напомним, ранее Петер Сийярто поддержал инициативу скорейшего вступления балканских стран в Евросоюз для усиления экономического потенциала альянса.