Варшава, 10 марта, 2023, 17:53 — ИА Регнум. В Польше набирают популярность антивоенные лозунги, что видно по публикациям в соцсетях и надписям в общественных местах, таких как стадионы. Об этом в эфире польской радиостанции ТОК FM сообщила эксперт Анна Межиньская.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Она отметила, что это связано с предположением о планах Варшавы ввести войска на Украину, а также безосновательно обвинила Россию в распространении антивоенных настроений.

«Этим должны заниматься польские службы, которые должны как можно скорее информировать общественность о своих выводах», — сказала Межиньская.

Большинство читателей в комментариях не согласились с экспертом. Они стали писать, что самостоятельно призывают к миру, без чьей-либо команды.

«Мне не нравится никакая пропаганда, в том числе пропаганда дружбы с Украиной. И меня Кремль ни разу не финансирует», — сообщил один из пользователей.

Напомним, в конце 2022 года в Польше стали присылать гражданам повестки с предписанием явиться на обязательные военные сборы. Это вызвало подозрения о проведении скрытой мобилизации, что спровоцировало бегство некоторых мужчин из страны.