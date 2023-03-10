Киев, 10 марта, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский опроверг причастность украинцев к взрывам на «Северных потоках». Об этом глава Украины заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Финляндии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Украинцы точно этого не делали», — заявил Зеленский.

Глава Украины также счёл опасным тот факт, что некоторые независимые медиа «делают такие шаги».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Западу придётся отвечать за грубейшую террористическую атаку на «Северные потоки». Это, как сказал Лавров, было прямое покушение на российскую собственность.