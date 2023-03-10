Владимир, 10 марта, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала во Владимирской области украинского беженца, публично призывавшего в интернете к терроризму. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба управления ФСБ региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, связанная с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности и оправданием терроризма, совершенными с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ведомства, против нарушителя возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Гражданин Украины находится под стражей.

Региональным управлением ФСБ сообщается, что во Владимирскую область беженец приехал в марте 2022 года, проживал в пункте временного размещения. В ноябре он разместил в одном из telegram-чатов несколько текстовых сообщений, которыми призывал к осуществлению террористической деятельности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о депортации из России гражданина одной из стран Средней Азии за намерение воевать на Украине на стороне Киева. Действия иностранца были направлены против безопасности Российской Федерации и создали условия для совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК России «Наёмничество».