Эксперты предложили альтернативные Турции маршруты транзита грузов

Москва, , 17:08 — REGNUM Иран и ОАЭ могут заменить Турцию в отношении транзита санкционных грузов в Россию, передаёт 10 марта РБК.

Груз Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы сектора закупок западного направления STALOGISTIC Алеси Литвиненко, Анкара отказалась от транзита санкционных грузов в Россию из-за вступления в Таможенный союз с ЕС. Теперь оформление грузов происходит в европейской таможенной системе, а она запрещает экспорт санкционных грузов в Россию.

По словам главы направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Ивана Головко, альтернативой может стать транзит в ОАЭ, а затем в Иран. Также возможен заезд в ряд стран СНГ. Это может повлиять на сроки и стоимость доставки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 марта, турецкая сторона неожиданно перестала отправлять санкционные грузы в Россию. Уведомления начали поступать 8 марта.