Страсбург, Франция, 10 марта, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Европейским странам необходимо пересмотреть свой подход к конфликту на Украине. Об этом заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «выставил свою страну на торги», причем за бесценок.

«Становится все более очевидным, что Украина приносится в жертву навязчивым идеям американского истеблишмента и единственные выгодоприобретатели — это военная промышленность и западные корпорации, которые скупают Украину за бесценок», — сказал парламентарий во время выступления, фрагмент из которого он опубликовал в Twitter.

Он задаётся вопросом, почему Евросоюз всерьёз не рассматривает вариант мира.

«Почему мы должны смотреть, как продолжается этот разгром украинцев?» — сказал Уоллес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что продолжение конфликта на Украине выгодно Соединённым Штатам. По его словам, Вашингтон стремится «снять сливки» с массовой продажи оружия другим государствам, поэтому США заинтересованы в затяжном характере конфликта. Он также добавил, что США получают множество экономических выгод от дальнейшей эскалации конфликта, который изматывает и Россию, и Европу.

При этом президент России Путин подчеркнул, что цель России «не раскручивать маховик военного конфликта, а закончить войну». Он добавил, что Москва к этому стремится, причём хочет сделать это как можно быстрее.