Москва, 10 марта, 2023, 17:01 — ИА Регнум. По факту массового отравления детей в центре Москвы организована проверка, сообщает в телеграм-канале Следственный комитет РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

По данным следствия, в одном из учебных заведений в центре Москвы школьники почувствовали недомогание после питья воды из кулера. Следователи по данному происшествию проводят доследственную проверку.

«Несовершеннолетние доставлены в одну из городских больниц < …> их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, несколько детей отравились антисептиком в одной из школ Москвы. Инцидент произошел в школе «Покровский квартал» 10 марта.